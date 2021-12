Fors hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van ruim één procent op 763,03 punten.

Een verscherping van de coronamaatregelen in Europa deed beleggers maandag weer extra bewust zijn van de risico’s die Covid in petto kan hebben voor het economische herstel. Amerikaanse beleggers kregen daarbovenop de domper te verwerken dat het stimuleringspakket van 1.750 miljard dollar van president Joe Biden waarschijnlijk geen meerderheid in de Senaat zal behalen.

Economen van Goldman Sachs verlaagden in reactie hierop hun ramingen voor de Amerikaanse economie in 2022.

Maandavond sloten de hoofdindices in New York ruim een procent lager. Vandaag zal president Biden uit de doeken doen welke maatregelen Washington neemt om de omikron-variant onder controle te krijgen.

"We zien omikron als een lopend vuur om zich heen grijpen en dat drukt de stemming", zei Esty Dwek van Flow Bank. De nieuwe variant verspreidt zich zo snel dat dit tot meer ziekenhuisopnames kan leiden, zelfs als mensen er gemiddeld minder ziek van worden dan van eerdere varianten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers momenteel voorzichtig en risicomijdend. Hij wees daarbij ook op de dalende volumes richting kerst, waardoor bewegingen op de markten extra worden uitvergroot.

Bij een settlement van 68,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate maandagavond in New York 3 procent goedkoper. "De olieprijzen krijgen flinke klappen te verwerken nu het sentiment verslechtert omdat landen nieuwe coronamaatregelen en lockdowns overwegen", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

Vanochtend is het beeld in Azië, geholpen door groene Amerikaanse futures, een stuk positiever. De Amerikaanse olie-future wint ruim anderhalf procent en ook de aandelenbeurzen weten de weg omhoog te vinden. Koploper is de Nikkei index in Tokio met een koersstijging van 2 procent. De andere hoofdindices behalen winsten tot krap 1 procent.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Verschillende landen geven vandaag inzicht in de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. In Nederland bleek dit in december flink gedaald.

Bedrijfsnieuws

TIE Kinetix sloot een driejarig contract met Da-Di-Werk, een overheidsinstelling in Duitsland.

ASM International rondde zijn aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 1,1 procent tot 4.568,02 punten, de Dow Jones verloor 1,2 procent op 34.932,16 punten en de Nasdaq leverde ook 1,2 procent in op 14.980,94 punten.