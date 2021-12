Sanofi neemt pijplijn immunotherapieën over van Amunix Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft een overeenkomst gesloten met Amunix Pharmaceuticals om zijn portefeuille met kankerimmunotherapieën over te nemen. Dit maakte de Franse farmaceut dinsdagochtend bekend. De portefeuille van Amunix bestaat onder meer uit het kandidaatmiddel AMX-818, dat begin 2022 klinisch getest gaat worden. Sanofi betaalt vooraf een bedrag van circa 1 miljard dollar en daarbovenop nog eens maximaal 225 miljoen dollar als bepaalde doelstellingen worden behaald. Met de overname wil Sanofi zijn bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve medicijnen voor kankerpatiënten vergroten. De transactie wordt vermoedelijk in de eerste maanden van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

