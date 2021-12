Nederlandse export groeit nog maar fractioneel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in oktober nipt gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De exportvolumes stegen in oktober met 0,1 procent op jaarbasis. Er zijn onder andere meer metaalproducten geëxporteerd, maar minder aardolieproducten en transportmiddelen. In september steeg de export nog met 5,1 procent. Sinds de piek in april, toen de export met maar liefst 23,8 procent steeg, groeit de uitvoer van Nederland in een steeds lager tempo. Ten opzichte van oktober 2019 lag de export overigens bijna 3 procent hoger. De import lag in oktober 5,4 procent hoger dan in oktober 2020, en was bijna 5 procent meer dan in oktober 2019. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. Bron: ABM Financial News

