Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 164 punten voor de Duitse DAX, een plus van 78 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 78 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd.

Met een stevige opleving in de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen dagen en nieuwe restricties in de rest van Europa, voelt de huidige periode volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets als een herhaling van vorig jaar rond kerst. Toen werd ook opgeroepen tot nieuwe lockdowns. Nederland kondigde afgelopen weekend een strenge lockdown af, die tot zeker 14 januari 2022 duurt.

Volgens Hewson is het sentiment breekbaar, ook door de zorgen over de hoge inflatie en de positie van centrale banken.

Bedrijfsnieuws

Signify neemt het Amerikaanse Fluence over van Osram voor 272 miljoen dollar. Signify steeg in Amsterdam bijna een procent.

Besi verloor meer dan 4 procent. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenszins een verlies van omzet.

Het Deense Novo Nordisk verloor bijna 12 procent, nadat de farmaceut waarschuwde voor problemen met de aanvoer.

BNP Paribas wil zijn Amerikaanse onderdeel Bank of the West verkopen aan Bank of Montreal voor 16,3 miljard dollar. Dat maakte de Franse bank maandag bekend. Het aandeel steeg een half procent in de CAC. Koploper was Eurofins Scientific, dat ruim 2 procent won.

Verder waren er nauwelijks winnaars in Parijs. Worldline daalde bijna 7 procent en Stellantis meer dan 4 procent.

In Frankfurt steeg HelloFresh ruim een procent en Merck KGaA zo'n 2 procent. Porsche leverde 4 procent in en Adidas ruim 3 procent.

Argenx won meer dan 8 procent in Brussel, nadat het groen licht kreeg van de Amerikaanse FDA voor zijn behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis. KBC en Kepler besloten het koersdoel voor Argenx te verhogen.

Euro STOXX 50 4.107,13 (-1,3%)

STOXX Europe 600 467,35 (-1,4%)

DAX 15.239,67 (-1,9%)

CAC 40 6.870,10 (-0,8%)

FTSE 100 7.198,03 (-1,0%)

SMI 12.589,89 (-1,0%)

AEX 763,03 (-1,1%)

BEL 20 4.162,44 (-0,2%)

FTSE MIB 26.177,76 (-1,6%)

IBEX 35 8.242,60 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten, hoewel de verliezen richting het slot wat terugliepen.

Belegger vrezen voor de nieuwe coronagolf door de omikronvariant, waardoor landen opnieuw strenge maatregelen nemen om de opmars van het virus te stoppen. De Amerikaanse president Joe Biden zal dinsdag een update geven over de bestrijding van het virus in de Verenigde Staten, waar het aantal gevallen ook weer harder stijgt.

Gevreesd wordt dat een nieuwe golf de verstoring van de aanvoerketen gaat verlengen. Dat zou nadelig zijn voor de toch al hoge inflatie.

"We zien omikron als een lopend vuur om zich heen grijpen en dat drukt de stemming", zei Esty Dwek van Flow Bank. De nieuwe variant verspreidt zich zo snel dat dit tot meer ziekenhuisopnames kan leiden, zelfs als mensen er gemiddeld minder ziek van worden dan van eerdere varianten.

De stemming op de beursvloer in New York werd maandag ook niet geholpen door het nieuws uit Washington, waar de Democratische senator Joe Manchin dit weekend aangaf dat hij tegen het investeringsprogramma van Biden van 2 biljoen dollar zal stemmen. Daarmee is een belangrijk onderdeel van de agenda van Biden, die wil inzetten op investeringen in het klimaat, onderwijs en zorg, waarschijnlijk gedoemd te mislukken in de huidige vorm. Analisten stellen dat mogelijk delen van het plan uiteindelijk wel goedgekeurd zullen worden.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers momenteel voorzichtig en risicomijdend. Hij wees daarbij ook op de dalende volumes richting kerst, waardoor bewegingen op de markten extra worden uitvergroot.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de leidende indicatoren in de VS in november met 1,1 procent zijn gestegen.



De olieprijs daalde stevig, hoewel een deel van het verlies rond het slot werd weggepoetst. Bij een settlement van 68,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent goedkoper.

"De olieprijzen krijgen flinke klappen te verwerken nu het sentiment verslechtert omdat landen nieuwe coronamaatregelen en lockdowns overwegen", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

Dat voorspelt volgen Erlam weinig goeds voor de vraag naar olie in het eerste kwartaal van 2022. Het is nu de vraag wat OPEC+ gaat doen, aldus de analist. Volgens persbureau Reuters produceren de OPEC en zijn bondgenoten nog altijd onder het quotum dat ze hebben afgesproken.

Bedrijfsnieuws

Oracle neemt healthcarebedrijf Cerner over voor 28,3 miljard dollar. Dit bevestigde het softwarebedrijf maandag, nadat er voor het weekend al over werd bericht door The Wall Street Journal. Oracle betaalt 95 dollar per aandeel voor Cerner, dat maandag bijna een procent hoger sloot op 90,49 dollar.

De deal, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond, moet in het eerste jaar daarna bijdragen aan de aangepaste winst van Oracle, volgens CEO Safra Catz. In de jaren erna zal Cerner "aanzienlijk meer bijdragen", aldus de topman. Aandelen Oracle verloren zo'n 5 procent.

Moderna sloot zo'n 6 procent lager, nadat het bedrijf meldde dat een derde prik van zijn vaccin de immuunrespons tegen de omikron-variant van het coronavirus verbetert.

Novavax kreeg groen licht van de Europese medicijnwaakhond EMA voor zijn coronavaccin. Het aandeel daalde ruim 7 procent.

Cruisemaatschappij Carnival steeg meer dan 3 procent, ondanks de nieuwe coronamaatregelen die worden afgekondigd. Royal Caribbean won een half procent na een corona uitbraak bij zo'n 50 passagiers op een van zijn cruiseschepen.

De nieuwe CFO van Exxon Mobil wil de schuld verder afbouwen en bereidt zich voor op nieuwe eisen aan openheid over klimaatimpact. Het aandeel verloor een procent.

Beyond Meat opent zijn eerste R&D centrum buiten de Verenigde Staten in China. Het aandeel daalde ruim 5,5 procent.

S&P 500 index 4.568,02 (-1,1%)

Dow Jones index 34.932,16 (-1,2%)

Nasdaq Composite 14.980,94 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag hoger.

Nikkei 225 28.480,71 (+1,9%)

Shanghai Composite 3.621,78 (+0,8%)

Hang Seng 22.932,72 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1278. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1277.

USD/JPY Yen 113,73

EUR/USD Euro 1,1278

EUR/JPY Yen 128,26

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)

06:30 Investeringen - Oktober (NL)

08:00 Consumentenvertrouwen GfK - Januari (Dld)

11:00 Consumentenvertrouwen - December (Bel)

16:00 Consumentenvertrouwen - December vlpg. (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 General Mills - Cijfers tweede kwartaal (VS)