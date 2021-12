Nike heeft last van leveringsproblemen

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een licht hogere omzet behaald, waarbij men nog altijd last had van de problemen in de aanvoerketen en voorraadbeperkingen. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van sportschoenen en kleding maandag nabeurs.



De resultaten waren wel boven verwachting. In de verslagperiode werd een omzet behaald van 11,36 miljard dollar, een stijging van 1 procent op jaarbasis. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 11,25 miljard dollar. In het derde kwartaal kwam de omzet nog boven de 12 miljard dollar uit.



De nettowinst verbeterde van 1,25 tot 1,34 miljard dollar. De winst per aandeel steeg van 0,78 naar 0,83 dollar, waar de markt 0,66 dollar per aandeel voorspelde.



China is een zorgenkindje. Hier daalde de omzet in de periode met 13 procent tot 1,84 miljard dollar, waar de markt rekende op 2,04 miljard dollar. In de andere geografische gebieden waar Nike actief is, steeg de omzet met tenminste 7 procent.



Het aandeel noteert maandag in de nabeurshandel 2,5 procent hoger.

Bron: ABM Financial News