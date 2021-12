Olieprijs geraakt door coronazorgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag stevig gedaald, hoewel een deel van het verlies rond het slot werd weggepoetst. Bij een settlement van 68,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent goedkoper. "De olieprijzen krijgen flinke klappen te verwerken nu het sentiment verslechtert omdat landen nieuwe coronamaatregelen en lockdowns overwegen", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. Dat voorspelt volgen Erlam weinig goeds voor de vraag naar olie in het eerste kwartaal van 2022. Het is nu de vraag wat OPEC+ gaat doen, aldus de analist. Volgens persbureau Reuters produceren de OPEC en zijn bondgenoten nog altijd onder het quotum dat ze hebben afgesproken. Ook het nieuws uit Washington dat de Democratische senator Joe Manchin het 2 miljard dollar omvattende stimuleringspakket van president Joe Biden niet steunt, droeg maandag bij aan het negatieve beeld op de markten. Goldman Sachs verlaagde in reactie de groeiramingen voor de Amerikaanse economie. Analisten van Schneider Electric wezen verder op het koude winterweer dat in de komende weken wordt verwacht in delen van de VS. Dat zou opwaartse druk kunnen zetten op de gasprijs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.