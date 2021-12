Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 1,7 procent op 4.543,15 punten, de Dow Jones verliest 1,8 procent op 34.736,69 punten en de Nasdaq levert ook 1,8 procent in op 14.895,24 punten.

Belegger vrezen voor de nieuwe coronagolf door de omikronvariant, waardoor landen opnieuw strenge maatregelen nemen om de opmars van het virus te stoppen. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting dinsdag een update geven over de bestrijding van het virus in de Verenigde Staten, waar het aantal gevallen ook weer harder stijgt.

Gevreesd wordt dat een nieuwe golf de verstoring van de aanvoerketen gaat verlengen. Dat zou nadelig zijn voor de toch al hoge inflatie.

"We zien omikron als een lopend vuur om zich heen grijpen en dat drukt de stemming", zei Esty Dwek van Flow Bank. De nieuwe variant verspreidt zich zo snel dat dit tot meer ziekenhuisopnames kan leiden, zelfs als mensen er gemiddeld minder ziek van worden dan van eerdere varianten.

De stemming op de beursvloer in New York wordt maandag ook niet geholpen door het nieuws uit Washington, waar de Democratische senator Joe Manchin dit weekend aangaf dat hij tegen het investeringsprogramma van Biden van 2 biljoen dollar zal stemmen. Daarmee is een belangrijk onderdeel van de agenda van Biden, die wil inzetten op investeringen in het klimaat, onderwijs en zorg, waarschijnlijk gedoemd te mislukken in de huidige vorm.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers voorzichtig en risicomijdend. "Nu we het eind van 2021 naderen, hebben aandelenbeleggers te maken met een aantal onzekerheden."

Aslam wijst daarbij ook op de dalende volumes, waardoor bewegingen op de markten extra worden uitvergroot.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de leidende indicatoren in de VS in november met 1,1 procent zijn gestegen.



De WTI-olieprijs daalt ruim 4 procent. De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1285.

Bedrijfsnieuws

Oracle neemt healthcarebedrijf Cerner over voor 28,3 miljard dollar. Dit bevestigde het softwarebedrijf maandag, nadat er voor het weekend al over werd bericht door The Wall Street Journal. Oracle betaalt 95 dollar per aandeel voor Cerner, dat maandag een procent stijgt.

De deal, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond, moet in het eerste jaar daarna bijdragen aan de aangepaste winst van Oracle, volgens CEO Safra Catz. In de jaren erna zal Cerner "aanzienlijk meer bijdragen", aldus de topman. Aandelen Oracle dalen ruim 4 procent.

Moderna gaat 4 procent lager, nadat het bedrijf meldde dat een derde prik van zijn vaccin de immuunrespons tegen de omikron-variant van het coronavirus verbetert.

Novavax kreeg groen licht van de Europese medicijnwaakhond EMA voor zijn coronavaccin. Het aandeel daalt toch 6 procent.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line verliest licht terrein, nu overheden weer strengere coronamaatregelen invoeren. Carnival stijgt 2 procent. Royal Caribbean daalt een procent na een corona uitbraak bij zo'n 50 passagiers op een van zijn cruiseschepen.

De nieuwe CFO van Exxon Mobil wil de schuld verder afbouwen en bereidt zich voor op nieuwe eisen aan openheid over klimaatimpact. Het aandeel verliest 2 procent, ook vanwege de flink dalende olieprijzen.

Beyond Meat opent zijn eerste R&D centrum buiten de Verenigde Staten in China. Het aandeel daalt meer dan 5 procent.