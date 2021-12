Europese beurzen bezorgd over omikronvariant

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, maar de verliezen waren kleiner dan bij opening.



De Stoxx Europe 600 index daalde uiteindelijk 1,4 procent op 467,35 punten. De Duitse DAX verloor 1,9 procent tot 15.239,67 punten en de Franse CAC 40 leverde 0,8 procent in op 6.870,10 punten. De Britse FTSE 100 verloor 1,0 procent bij een slot van 7.198,03 punten.

Met een stevige opleving in de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen dagen en nieuwe restricties in de rest van Europa, voelt de huidige periode volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets als een herhaling van vorig jaar rond kerst. Toen werd ook opgeroepen tot nieuwe lockdowns. Nederland kondigde dit weekend een strenge lockdown af, die tot zeker 14 januari 2022 duurt.

Ook wees Hewson op tegenvallend nieuws uit de Verenigde Staten, waar het president Joe Biden niet is gelukt om al zijn partijgenoten in het Congres achter zijn stimuleringsplannen te krijgen. De Democratische senator Joe Manchin heeft dit weekend laten weten tegen de plannen te stemmen. Hierdoor zal het stimuleringspakket van 1.750 miljard dollar voorlopig niet door te kunnen gaan.

Economen van Goldman Sachs verlaagden in reactie hierop hun ramingen voor de Amerikaanse economie in 2022. "Het uitblijven van het steunpakket zal negatieve implicaties hebben voor de economische groei."

Volgens Hewson is het sentiment breekbaar, ook door de zorgen over de hoge inflatie en de positie van centrale banken, aldus Hewson.

Analist Naeem Aslam van AvaTrade wees ook op de lage volumes richting de kerstdagen, waardoor de schommelingen op de beurzen nog groter zijn.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1305. De WTI-olieprijs daalde liefst 6 procent tot 66,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

Signify neemt het Amerikaanse Fluence over van Osram voor 272 miljoen dollar. Signify steeg in Amsterdam bijna een procent.

Besi verloor meer dan 4 procent. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenszins een verlies van omzet.

Het Deense Novo Nordisk verloor bijna 12 procent, nadat de farmaceut waarschuwde voor problemen met de aanvoer.

BNP Paribas wil zijn Amerikaanse onderdeel Bank of the West verkopen aan Bank of Montreal voor 16,3 miljard dollar. Dat maakte de Franse bank maandag bekend. Het aandeel steeg een half procent in de CAC. Koploper was Eurofins Scientific, dat ruim 2 procent won.

Verder waren er nauwelijks winnaars in Parijs. Worldline daalde bijna 7 procent en Stellantis meer dan 4 procent.

In Frankfurt steeg HelloFresh ruim een procent en Merck KGaA zo'n 2 procent. Porsche leverde 4 procent in en Adidas ruim 3 procent.

Argenx won meer dan 8 procent in Brussel, nadat het groen licht kreeg van de Amerikaanse FDA voor zijn behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis. KBC en Kepler besloten het koersdoel voor Argenx te verhogen.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen zo'n 2 procent lager.