TIE Kinetix sluit contract voor e-facturatie in Duitsland

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft een driejarig contract afgesloten met Da-Di-Werk, een overheidsinstelling in Duitsland. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde softwarebedrijf maandag nabeurs. Met behulp van het FLOW Partner Automation platform zal 100 procent supply chain digitalisering gefaciliteerd worden, aldus TIE, dat geen financiële details bekendmaakte. Het initiële contract omvat een gefaseerde aanpak voor onboarding om elektronisch factureren met ongeveer 7.500 leveranciers mogelijk te maken, aldus TIE. Dat moet resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen. De verwachting van TIE is dat tijdens de contractperiode extra diensten zullen worden toegevoegd om het facturatieproces voor Da-Di-Werk en haar leveranciers verder te digitaliseren. Bron: ABM Financial News

