AEX onder druk door virusvrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de week voor kerst negatief begonnen. Bij een slot van 763,03 punten op sloot de AEX maandag 1,1 procent lager.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers momenteel voorzichtig en risicomijdend. "Nu we het eind van 2021 naderen, hebben aandelenbeleggers te maken met een aantal onzekerheden", zoals de omikronvariant van het coronavirus en de stimuleringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden die dreigen te sneuvelen.

"Niet alleen in Nederland, ook in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen zijn de coronamaatregelen verscherpt of staat dit op het punt te gebeuren vanwege de snelle opmars van de omikronvariant", zei investment manager Simon Wiersma. "Nieuwe lockdowns zullen het economische-groeiherstel vertragen maar die naar onze verwachting niet geheel beëindigen."

Vanuit Washington kwam dit weekend het nieuws dat de Democratische senator Joe Manchin niet in zal stemmen met het stimuleringspakket van 1.750 miljard dollar van Biden. "Dat is uiteraard negatief voor de economische groei", aldus Wiersma.

Economen van Goldman Sachs verlaagden in reactie hierop hun ramingen voor de Amerikaanse economie in 2022. "Het uitblijven van het steunpakket zal negatieve implicaties hebben voor de economische groei."

De Nederlandsche Bank waarschuwde maandag dat hoewel de groei in ons land dit jaar naar verwachting uitkomt op 4,5 procent, er nog veel onzekerheid is door de nieuwe lockdown. Sinds zondag zijn in Nederland alle niet-essentiële winkels dicht, net als sportscholen, bioscopen, theaters en scholen. Ook evenementen zijn vrijwel niet toegestaan. De strenge lockdown duurt tot zeker 14 januari.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De Amerikaanse leidende indicatoren stegen in november met 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1305. De WTI-olieprijs daalde liefst 6 procent tot 66,50 dollar.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Ahold Delhaize, dat ruim een procent won. Besi daalde meer dan 4 procent. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenszins een verlies van omzet.

Just Eat Takeaway leverde dik 5 procent in en was daarmee hekkensluiter.

Nieuwkomer in de AEX Universal Music Group verloor meer dan een procent. Signify steeg bijna een procent na een Amerikaanse overname. De acquisitie van Fluence is volgens ING positief omdat dit de leidende positie van Signify in tuinbouwverlichting versterkt, waar relatief goede groei en winstgevendheid te vinden is.



In de AMX ontsprongen Inpost en PostNL de dans, met winsten van bijna een half tot ruim 1,5 procent. Beleggers verwachten dat deze bedrijven vermoedelijk zullen profiteren van de nieuwe strenge lockdown in Nederland. ASR was de grootste daler, met een verlies van meer dan 2,5 procent.

In de AScX daalde Wereldhave ruim 2,5 procent, Vastned dik 3,5 procent en TomTom zelfs bijna 5 procent. Koploper Avantium steeg 7,5 procent en Lucas Bols won na een koopadvies van ABN AMRO ruim een procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen zo'n 2 procent lager.