Update: Weer Spaans project voor Aedifica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aedifica investeert 13 miljoen euro in de bouw van een woonzorgcentrum in Spanje. Dat maakte de Belgische specialist in zorgvastgoed vrijdagavond bekend. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024. Het verpleeghuis, dat wordt uitgebaat door Neurocare Home, zal plaats bieden aan 160 bewoners. Aedifica verwacht een initieel nettohuurrendement aan van ongeveer 5,5 procent. Eind 2021 zette Aedifica de eerste stap in Spanje. Aedifica tekende een samenwerkingsovereenkomst met Neurocare Home voor de ontwikkeling van woonzorgcentra in Spanje. De twee partijen zeiden toen voor 75 miljoen euro circa 1.000 woonunits te willen ontwikkelen in de regio's Madrid, Castilië en León en Andalusië. Aedifica kocht al een eerste grondpositie in Castilië en León, meldde het toen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.