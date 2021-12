Oracle neemt Cerner over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oracle neemt healthcarebedrijf Cerner over voor 28,3 miljard dollar. Dit bevestigde het softwarebedrijf maandag, nadat er voor het weekend al over werd bericht door The Wall Street Journal. Oracle betaalt 95 dollar per aandeel voor Cerner, dat maandag kort na opening op ruim 90 dollar noteert. Cerner heeft een marktkapitalisatie van 23 miljard dollar en is een dienstverlener in medische informatietechnologie. Het is de grootste overname van Oracle ooit, dat zelf een marktwaarde heeft van 260 miljard dollar. De deal, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond, moet in het eerste jaar na afronding bijdragen aan de aangepaste winst van Oracle, volgens CEO Safra Catz. In de jaren erna zal Cerner "aanzienlijk meer bijdragen", aldus de topman. Aandelen Oracle dalen maandag 3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.