Wall Street maakt zich op voor lagere start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een flink lagere opening tegemoet, op toenemende zorgen over de omikron-variant van het coronavirus.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening 1,3 procent in het rood. De Nasdaq future wijst op een 1,5 procent lagere start.

Nederland bepaalde zondag dat alle niet-essentiële winkels, bars en restaurants tot midden januari gesloten blijven, om de verspreiding van het virus tegen te houden aan de vooravond van de kerstvakantie. Ook Ierland kondigde nieuwe beperkingen aan en de Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting dinsdag een update geven op de bestrijding van het virus in de Verenigde Staten, waar het aantal gevallen ook stijgt.

Gevreesd wordt dat een nieuwe golf van besmettingen de verstoringen van de aanvoerketen gaan verlengen, die hebben bijgedragen aan de hogere inflatie. "We zien omikron echt als een lopend vuur om zich een grijpen en dat drukt de stemming", zei Esty Dwek van Flow Bank. De nieuwe variant verspreidt zich zo snel dat dit tot meer ziekenhuisopnames kan leiden, zelfs als mensen er gemiddeld minder ziek van worden dan van eerdere varianten.

De Democratische senator Joe Manchin heeft het investeringsprogramma van de regering van Jo Biden van 2 biljoen dollar op losse schroeven gezet door aan te geven tegen te zullen stemmen. Daarmee is een centraal onderdeel van de agenda van president Biden, die wil inzetten op investeringen in klimaat, onderwijs en zorg, waarschijnlijk gedoemd in de huidige vorm.

De risicomijdende sfeer op de beurs wordt mogelijk versterkt doordat portefeuillebeheerders hun beleggingen "opschonen" en winst nemen op posities, in de opmaat naar de jaarlijkse rapportages naar hun klanten.



Olie werd flink goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 4,5 procent tot 67,69 dollar en de Brent-future voor februari werd 3,7 procent goedkoper op 70,80 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1287 en sterkte daarmee iets aan tegenover de dollar. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1247 op de borden. Zorgen over minder sterke economische groei bij minder overheidstimulering en over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus in de VS droegen bij aan de verzwakking van de dollar, volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.



De agenda is vrijwel leeg vandaag. Vanmiddag volgen nog de leidende indicatoren en vanavond nabeurs staan Nike en Micron Technology nog met kwartaalcijfers op de rol.

Bedrijfsnieuws

Moderna opent vermoedelijk 8 procent hoger, nadat het bedrijf meldde dat een derde prik van zijn vaccin de immuunrespons tegen de omikron-variant van het coronavirus verbetert.

Daarnaast heeft Novavax groen licht gekregen van de Europese medicijnwaakhond EMA voor zijn coronavaccin. Brussel moet nu nog definitief goedkeuring geven. Novavax opent naar verwachting bijna 9 procent hoger.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line daalde 4 procent, nu overheden weer strengere coronamaatregelen invoeren. Vrijdag steeg het aandeel nog sterk.

Energie-aandelen daalden mee met de olieprijzen. Marathon Oil en Occidental Petroleum bijvoorbeeld verloren tot 4 procent in de handel voorbeurs.



De nieuwe CFO van Exxon Mobil wil de schuld verder afbouwen en bereidt zich voor op nieuwe eisen aan openheid over klimaatimpact, zei CFO Kathryn Mikells. Het bedrijf lijkt 2 procent lager te gaan openen.

BNP Paribas gaat Bank of the West verkopen aan BMO Financial Group in Montreal voor 16,3 miljard dollar in contanten. Daarmee verlaat BNP de Amerikaanse markt voor particuliere klanten en kleine bedrijven.

Beyond Meat opent zijn eerste R&D centrum buiten de Verenigde Staten in China.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 daalde 1,0 procent op 4.620,64 punten, de Dow Jones verloor 1,5 procent op 35.365,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.169,68 punten.