AMC Theatres verkoopt meer dan 7 miljoen kaartjes

(ABM FN-Dow Jones) AMC Theatres heeft wereldwijd meer dan 7 miljoen bioscoopkaartjes verkocht van vorige week donderdag tot en met afgelopen zondag, met drie dagen op rij recordcijfers sinds de pandemie uitbrak. Dat maakte het Amerikaanse bioscoopbedrijf maandag bekend. De Verenigde Staten waren goed voor meer dan vijf miljoen kaartjes in het lange weekend. Het openingsweekend van de Spiderman-film No Way Home legde geen windeieren. Donderdag, vrijdag en zaterdag waren recorddagen sinds de heropening van de economie na de coronacrisis. "December is historisch gezien één van de belangrijkste maanden van het jaar voor het uitbrengen van grote blockbusterfilms, dus dat No Way Home in zijn openingsweekend een nieuw record voor de maand december heeft neergezet, is significant voor de hele bioscoopsector", zei CEO Adam Aron van AMC. Bron: ABM Financial News

