Bank of America verhoogt koersdoel Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het koersdoel voor Royal Dutch Shell verhoogd van 22,50 naar 24,50 Britse pond met een onveranderde koopaanbeveling. In deze ramingen gaat de Amerikaanse banken vanaf 2021 uit van prijzen voor Brent olie tussen de 45 en 55 dollar per vat. Verder merkten de analisten op dat Shell samen met Repsol en OMV het meest blootgesteld is aan de gasprijs. Meer dan 50 procent van de totale productie van derde drie is afkomstig van gas. Daarbij zit de blootstelling van Shell vooral in Aziatische regio. Het aandeel Shell daalt maandag in Londen met 1,7 procent naar 15,69 pond. Bron: ABM Financial News

