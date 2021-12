Joachim Nagel nieuwe voorzitter Duitse Bundesbank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Joachim Nagel zal Jens Weidmann opvolgen als hoofd van de Duitse Bundesbank. Dat heeft de Duitse regering maandag aangekondigd. De minister van financiën Christian Lindner maakte het nieuws bekend op Twitter. “Bondskanselier Olaf Scholz en ik dragen Joachim Nagel voor als de nieuwe chef van de Bundesbank", schreef hij. De minister vervolgde dat het belang van een monetair beleid dat op stabiliteit gericht is groeit, rekening houdend met de inflatierisico's. Nagel is een ervaren persoon die de continuïteit van de Bundesbank zeker zal stellen, meent Lindner. Bron: ABM Financial News

