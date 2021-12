Nederlandse groei op 4,5 procent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische groei in Nederland komt dit jaar op 4,5 procent uit, maar daalt vervolgens ook weer snel. Dit blijkt maandag uit ramingen van De Nederlandsche Bank. "De Nederlandse economie is snel en krachtig hersteld uit de coronarecessie van 2020", aldus DNB. Voor 2022 mikt DNB op een groei van het bruto binnenlands product van 3,6 procent en in 2023 daalt deze naar 1,7 procent. Wel waarschuwt de bank dat er momenteel veel onzekerheid is en is er nog geen rekening gehouden met de huidige lockdown. De inflatie loop volgens de centrale bank op van 2,7 procent in 2021 naar 3,0 procent in 2022. In 2023 daalt de inflatie vervolgens naar 2,9 procent. De werkloosheid loopt heel geleidelijk op van 3,3 procent in 2021 naar 3,5 procent in 2023. Bron: ABM Financial News

