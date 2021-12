Rood domineert op Europese beursvloeren

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur over de brede linie lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,5 procent tot 466,66 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2 procent en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1 procent. De Britse FTSE 100 noteerde 1,1 procent lager.

"Vooruitkijkend naar de laatste week voor Kerstmis en met de wisselvallige koersen van afgelopen week in het achterhoofd houdend, ligt het voor de hand dat deze week niet veel anders wordt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Veel handelaren doen hun computer dit jaar vermoedelijk niet meer aan."

Met een stevige opleving in de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen dagen en nieuwe restricties in de rest van Europa, voelt de huidige periode volgens Hewson als een herhaling van vorig jaar rond kerst. Toen werd ook opgeroepen tot nieuwe lockdowns. Nederland beet het spit af en is sinds zondag weer in lockdown.

Ook wees Hewson op tegenvallend nieuws uit de Verenigde Staten, waar het president Joe Biden niet is gelukt om al zijn partijgenoten in het Congres achter zijn stimuleringsplannen te krijgen. De Democratische senator Joe Manchin heeft dit weekend laten weten de plannen van Biden af te keuren en zal er niet mee in te stemmen als die aan de Senaat worden voorgelegd. Hierdoor zal het stimuleringspakket van 1.750 miljard dollar niet door te kunnen gaan.

Economen van Goldman Sachs verlaagden in reactie hierop al hun ramingen voor de Amerikaanse economie in 2022. "In het licht van de opmerkingen van Manchin passen we onze modellen aan, waarbij we er rekening mee houden dat de plannen van Biden geen doorgang zullen vinden", aldus de economen. "Het uitblijven van het steunpakket zal negatieve implicaties hebben voor de economische groei."

"Al met al zorgt dit voor een flinke terugval op de Europese beurzen vanochtend, waarbij het sentiment breekbaar blijft, ook door de zorgen over de hoge inflatie, het coronavirus en de positie van centrale banken", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1262. Olie werd 3 tot 4 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Signify neemt het Amerikaanse Fluence over van Osram voor 272 miljoen dollar. Signify steeg in Amsterdam bijna een procent.

Besi daalde met 3,9 procent. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenzins een verlies van omzet.

Het Deense Novo Nordisk gaat zelfs met meer dan 10 procent onderuit, nadat de farmaceut waarschuwde voor problemen met de aanvoer.

In Parijs verloor Worldline 6,2 procent en Stellantis 3,3 procent. Een opvallende steiger was te vinden in Brussel, waar het aandeel Argenx 8,2 procent won nadat het groen licht kreeg van de Amerikaanse FDA voor zijn behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis. KBC en Kepler besloten het koersdoel voor Argenx al te verhogen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot ruim procent in het rood.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,0 procent op 4.620,64 punten, de Dow Jones verloor 1,5 procent op 35.365,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.169,68 punten.