Valuta: mislukken klimaatplan VS en omikron drukken dollar

(ABM FN-Dow Jones) De financiële markten mijden risico's en de dollar is zwak, nu de zorgen rond de omikrant-variant van het coronavirus toenemen en nadat een klimaatplan werd weggestemd in de VS. Dat stelde Rabobank maandag.

De euro stond op 1,1259 en was daarmee een kwart procent meer waard tegenover de dollar.

"De stemming is duidelijk risk-off", zei Teeuwe Mevissen van Rabobank. Hij verwees naar de senator Joe Manchin, die een pakket investeringen van 2 biljoen dollar in onderwijs, gezondheidszorg en klimaat niet steunt. Ongeveer 1,5 biljoen dollar is gerelateerd aan het klimaat.

"Omdat er nu onzekerheid is of een grote bak met geld op tafel komt, zijn de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie omlaag bijgesteld", zei Mevissen.

Ook de omikron-variant van het coronavirus baart zorgen. Nederland kan op internationale aandacht rekenen nu het land weer een zware lockdown heeft afgekondigd, om de razendsnelle verspreiding van deze nieuwe variant af te remmen. Ook bij de Britten grijpt de variant om zich heen en de Amerikanen zijn met een relatief lage vaccinatiegraad extra kwetsbaar, meent Mevissen.

Rabobank heeft inmiddels zijn visie op de euro/dollar bijgesteld, met een niveau van 1,10 over zes maanden, in plaats van 1,12. Dit heeft te maken de omikron-variant, die de eerste maanden van volgend jaar het nieuws wel zal domineren, denkt Rabobank. In de tweede helft van volgend jaar zou de euro weer kunnen opkrabbelen naar 1,12.

Intussen rekent de markt ook op drie renteverhogingen door de Federal Reserve in 2022.

De Turkse lira heeft last van uitspraken van president Recep Tayyip Erdogan, die heeft gezegd de rente te willen verlagen, maar dat ook de inflatie zo snel mogelijk zal dalen, als god het wil. De markt reageert niet positief op de religieuze ondertoon, zei Mevissen. De lira is al geruime tijd sterk aan het dalen, omdat Erdogan de centrale bank beïnvloedt om de hoge beleidsrente te verlagen, hoewel de inflatie nog steeds zeer hoog is in Turkije. De rente werd vorige week van 15 naar 14 procent verlaagd. De lira daalde dit jaar als 134 procent waardoor prijzen voor importgoederen en brandstof in Turkije sterk stegen.



Het Britse pond is zwak, ondanks de renteverhoging van vorige week. Dit heeft te maken met politieke onrust in het land, maar ook met de internationale situatie, nu er afspraken met de EU aflopen, die na de Brexit werden gemaakt.