Booster coronavaccin Moderna beschermt goed tegen omikron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Een derde prik met het coronavaccin van Moderna, een zogeheten booster, verhoogt de bescherming tegen de omikron-variant met een factor 37. Dit liet het Amerikaanse biotechbedrijf maandag weten op basis van voorlopige cijfers. Moderna werkt intussen ook aan een specifieke booster tegen de omikron-variant. Deze prik zal vermoedelijk begin 2022 in een klinische studie worden geëvalueerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.