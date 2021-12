AEX kleurt bijna volledig rood, met Besi als negatieve uitschieter

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,1 procent tot 763,43 punten.

Toenemende onzekerheid over de omikronvariant en centrale banken die hun stimuleringsprogramma’s terugschroeven maken beleggers volgens ING nerveus.

"Niet alleen in Nederland, ook in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen zijn de coronamaatregelen verscherpt of staat dit op het punt te gebeuren vanwege de snelle opmars van de omikronvariant", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Nieuwe lockdowns zullen het economische-groeiherstel vertragen maar die naar onze verwachting niet geheel beëindigen."

Ook wees Wiersma op een teleurstelling in de Verenigde Staten, waar het president Joe Biden niet is gelukt om al zijn partijgenoten in het Congres achter zijn stimuleringsplannen te krijgen. De Democratische senator Joe Manchin heeft dit weekend laten weten de plannen van Biden af te keuren en er niet mee in te stemmen als die aan de Senaat worden voorgelegd. Hierdoor zal het stimuleringspakket van 1.750 miljard dollar niet door te kunnen gaan. "Dat is uiteraard negatief voor de economische groei", aldus Wiersma.

Economen van Goldman Sachs verlaagden in reactie hierop al hun ramingen voor de Amerikaanse economie in 2022. "In het licht van de opmerkingen van Manchin passen we onze modellen aan, waarbij we er rekening mee houden dat de plannen van Biden geen doorgang zullen vinden", aldus de economen. "Het uitblijven van het steunpakket zal negatieve implicaties hebben voor de economische groei."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1262. De olieprijzen daalden met krap vier procent.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdfondsen was Besi met 3,7 procent verlies de grootste daler. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenzins een verlies van omzet. Heineken daalde 3,2 procent.

Nieuwkomer in de AEX, Universal Music Group, won 0,9 procent. Signify won 0,7 procent na een Amerikaanse overname. De acquisitie van Fluence is volgens ING positief omdat dit de leidende positie van Signify in tuinbouwverlichting versterkt, waar relatief goede groei en winstgevendheid te vinden is.



In de AMX ontspringen PostNL en Inpost de dans met koersstijgingen van respectievelijk 2,5 en 0,1 procent. Beleggers verwachten dat deze bedrijven vermoedelijk zullen profiteren van de nieuwe strenge lockdown in Nederland. Op Intertrust ligt een bod en het aandeel maakt daarom een pas op de plaats in deze dalende markt. Fugro en AMG verloren meer dan drie procent.

In de AScX daalde TomTom meer dan vier procent. Avantium plust nog eens 4,9 procent en Lucas Bols wint na een koopadvies van ABN AMRO 3,2 procent.