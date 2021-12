Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.380 naar 1.900 euro en handhaaft het Reduceren advies, omdat de analisten denken dat de groei van het betaalbedrijf over vijf jaar zal gaan afvlakken. Dat stelden het analistenhuis maandag in een rapport. De verhoging van het koersdoel is het gevolg van hogere winstverwachtingen en het doorschuiven van het waarderingsmodel naar het volgende kalenderjaar. Het aandeel is 21 procent gedaald na de piek op 2.766 euro eerder dit jaar, maar is nog te genereus gewaardeerd naar de smaak van Degroof Petercam. Het aandeel wordt momenteel namelijk verhandeld tegen 76 keer het verwachte EBITDA in 2022, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Volgens de analisten is het echter niet gebruikelijk dat zulke hoge koerswinstverhoudingen intact blijven, als de omzet sterk is gegroeid, in vijf jaar tijd werd die bijna vier keer zo groot bij Adyen, omdat het moment dat de omzetgroei afvlakt tot meer normale niveaus gaandeweg dichterbij moet komen. Degroof Petercam voorziet dat de groei vanaf 2026 zal afvlakken tot uiteindelijk 10 procent in 2032. Het Reduceren advies heeft niets te maken met gebrek aan kwaliteit, maar alles met de te hoge waardering, stelt Degroof Petercam. De omzet van Adyen is sterker gegroeid dan de aannames die de analisten deden in januari 2019, met een versnelling in de eerste helft van 2021. Het aandeel Adyen noteerde maandag 1,3 procent lager op 2.147 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.