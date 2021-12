Beursblik: Signify doet overname in groeisegment Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) De overname van het Amerikaanse Fluence is positief omdat dit de leidende positie van Signify in tuinbouwverlichting versterkt, waar relatief goede groei en winstgevendheid te vinden ius. Dat stelde ING in een rapport. De tuinbouwmarkt heeft met een verwachte samengestelde groei van 20 procent per jaar tot 2024 volgens ING een veel betere dynamiek wat betreft groei en prijzen dan de markt voor verlichting in het algemeen. De overname voegt zo'n 5 procent toe aan de omzet van Signify en is daarmee "aanzienlijk".

ING-analist Marc Hesselink noemt de betaalde prijs van 272 miljoen dollar redelijk, gezien het betere groeiperspectief. Signify betaalt daarmee bijna twee keer de omzet van Fluence van 141 miljoen dollar, terwijl het aandeel Signify zelf op één keer de omzet wordt gewaardeerd in de markt. Al met al ziet Hesselink de uitkomst van het nieuws toch als neutraal voor het aandeel. ING heeft een koopadvies en koersdoel van 65,00 euro. Signify noteerde maandag na een half uur handel 1,1 procent lager op 38,06 euro. Bron: ABM Financial News

