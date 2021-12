Musk zegt dit jaar 11 miljard dollar aan belastingen te betalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Topman Elon Musk van Tesla heeft op Twitter gezegd dat hij dit jaar voor 11 miljard dollar aan belastingen betaalt. Eerder deze maand liet Musk al op Twitter weten dat hij dit jaar meer belasting zou betalen dan "enig andere Amerikaan in de geschiedenis", nadat hij hierover kritiek kreeg van de Democratische senator Elizabeth Warren. Warren riep Musk op om zijn belastingen te betalen. Enkele dagen geleden werd bekend dat een Tesla-belegger een rechtszaak aanspant tegen de fabrikant van elektrische voertuigen vanwege de social media berichten die CEO Musk plaatste, waaronder zijn recente Twitter-peiling waarin hij volgers vroeg of hij aandelen Tesla zou moeten verkopen. Belegger David Wagner wil toegang tot interne documenten om te onderzoeken of Tesla en Musk de regels hebben overtreden en of het bestuur van Tesla wel zijn fiduciaire verantwoordelijkheid heeft genomen. Vermoedelijk moest Muks een deel van zijn aandelen verkopen om zijn belastingaanslag te kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

