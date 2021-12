Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen handelsweek werd gedomineerd door de centrale banken. Maar liefst twintig centrale banken hielden afgelopen week een beleidsvergadering, waarbij de aandacht met name uitging naar de beleidsvergadering van de Federal Reserve, de Bank of England en de Europese Centrale Bank.

De Federal Reserve maakte woensdag nabeurs bekend de afbouw van zijn obligatie-opkoopprogramma te versnellen. De Amerikaanse centrale bank hintte tevens op drie renteverhogingen in 2022, terwijl de Europese Centrale Bank donderdag de rente conform de verwachting handhaafde en de Bank of England de rente juist verhoogde met 15 basispunten tot 0,25 procent, ondanks de onzekerheid rond de omikron-variant die zich momenteel snel verspreidt.

Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO zei donderdag voor de camera van ABM Financial News positief te zijn over de beleggingsvooruitzichten voor aandelen, "hoewel de rendementen komend jaar wat lager zullen zijn en de volatiliteit zal toenemen", aldus Wessels.

De strateeg verwacht dat het economisch herstel in 2022 zal doorzetten en boven de trend zal blijven groeien. "Dit wordt met name veroorzaakt door Europa en de VS. De inflatie is wel een issue, met name in de VS", zei Wessels. "Wij denken dat de inflatie in de VS aan het begin van het jaar zal pieken op 7 procent en de kerninflatie op 5 procent, waarna deze de rest van het jaar zal afnemen en tegen het einde van 2022 en begin 2023 zal normaliseren. De inflatie in de eurozone zal ook begin 2022 pieken en daarna afnemen en zal al richting het einde van het jaar onder de doelstelling van de ECB komen", verwacht Wessels.

Over obligaties is de strateeg van ABN AMRO terughoudend. De bank zoekt daarbij vooral rendement in het hoge risico gedeelte.

Klik hier voor: vooruitzichten voor aandelen in 2022 positief

De nieuwe omikronvariant vertroebelt de kortetermijnvooruitzichten, terwijl de hoge inflatie en schulddynamiek centrale banken voor een catch-22-situatie plaatsen, zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International.

Klik hier voor: omikron en inflatie grijpen om zich heen

Op donderdag verscheen vermogensbeheerder André van Eerden met zijn wekelijkse marktupdate voor de camera van ABM Financial News. Beursjaar 2022 zal in zijn visie een heel ander jaar worden dan 2021, met veel meer volatiliteit.

"Het zal me niet verbazen als de koersen wat zullen dalen", waarschuwde hij. Van Eerden adviseert beleggers om hun portefeuilles daarom af te dekken met put-opties.

Daarnaast geeft van Eerden wat beleggingstips en neemt hij de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England onder de loep.

Klik hier voor: 2022 geen herhaling van beursjaar 2021

Op vrijdag zette valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe al het centrale-bank-nieuws nog eens op een rijtje, maar dan vanuit het perspectief van de valutamarkt. De euro/dollar zal volgens hem de komende periode boven de 1,10 blijven handelen, maar zal volgend jaar licht oplopen.

Daarnaast zei hij dat het renteverschil tussen de het Verenigd Koninkrijk en Europa zal oplopen, waarbij hij verwacht dat het pond volgend jaar ten opzichte van de euro zal gaan stijgen.

Klik hier voor: opwaarts potentieel EUR/USD in 2022

Tot slot zet beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO de vier belangrijkste risico's voor het aankomende beursjaar op een rijtje.

Klik hier voor: de risico's voor 2022 op een rijtje