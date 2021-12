AEX scherp lager van start gegaan, Besi grootste daler Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 1,8 procent lager naar 757,78 punten, terwijl de Midkap zelfs 2,4 procent prijs gaf. Onder de volledig roodgekleurde hoofdfondsen was Besi met 5,5 de grootste daler. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco verloor 4 procent. In de AMX ontspringen PostNL en Flow Traders de dans met koersstijgingen van respectievelijk 2,2 en 0,5 procent. Alfen en Arcadis verloren meer dan 4 procent. In de AScX daalden BAM en Sligro meer dan 3 procent. Avantium plust nog eens 5,7 procent en Lucas Bols wint na een koopadvies van ABN AMRO 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

