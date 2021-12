ABN AMRO Oddo zet Lucas Bols op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft maandag het advies voor Lucas Bols verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel ging van 12,50 naar 14,50 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Eric Wilmer. Hij wees daarin op de overname van Tequila Partida, de afronding van de overname van Nuvo en de bijbehorende kapitaalverhoging. Wilmer verhoogde zijn ramingen voor de EBITDA voor dit en volgend boekjaar met 3 en 4 procent. "De trend is om minder te drinken, maar dan wel te kiezen voor kwaliteit", lichtte de analist toe. "Gevoed door de overname van Tequila Partida, de emissie, alsook het trackrecord van Lucas Bols, vinden we de enorme korting ten opzichte van sectorgenoten niet langer terecht", aldus Wilmer. Met het nieuwe koersdoel van 14,50 euro daalt de korting op basis van de EBITDA van 41 naar 26 procent. Dat is volgens de analist meer in lijn met de korting in de afgelopen zeven jaar. Het aandeel Lucas Bols sloot vrijdag op 10,56 euro. Bron: ABM Financial News

