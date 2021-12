Value8 neemt meerderheidsbelang in AA Circular

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een belang genomen van 65 procent in AA Circular, dat actief is in amovatie, sloop en recycling voor de zakelijke bouwmarkt. Dit meldde Value8 maandagochtend voorbeurs.

Onder AA Circular valt Amovatiebedrijf Aalsmeer, dat met 45 medewerkers al meer dan 30 jaar actief is in de amovatiemarkt, aldus Value8. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA-marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent.

Met het aan de beurs van Brussel genoteerde Cumulex is volgens Value8 oriënterend gesproken over de mogelijke inbreng van het belang in AA Circular in Cumulex. Daarmee zou Cumulex, dat momenteel geen operationele activiteiten ontplooit, weer een actieve beursvennootschap worden. Value8 is meerderheidsaandeelhouder in Cumulex.

AA Circular verwacht dat de markt de komende jaren verder zal groeien, onder meer door vervangende nieuwbouw vanuit woningbouwcorporaties. AA Circular, dat ook actief is op het gebied van asbest- en bodemsanering, boor- en zaagwerk en containerservice, verwacht verder te profiteren van de duurzaamheidstrend in de bouw.

"Het is de ambitie van AA Circular om acquisities te plegen en middelgrote partijen aan te sluiten om daarmee commercieel en op kostenniveau synergie te realiseren", aldus Value8.

AA Circular zocht een partner om actief deel te kunnen nemen aan het consolidatieproces in de markt. Dat betekent dat AA Circular gerichte acquisities wil gaan doen.