Signify neemt Fluence over

(ABM FN-Dow Jones) Signify neemt het Amerikaanse Fluence over van Osram voor 272 miljoen dollar. Dat maakte het verlichtingsbedrijf uit Eindhoven maandag bekend.

De overname vergroot de positie van Signify in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt voor tuinbouwverlichting.

Fluence telt ruim 200 medewerkers en behaalde de afgelopen twaalf maanden een omzet van 141 miljoen dollar, omgerekend 124 miljoen euro. De overname zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond.

Het Amerikaanse bedrijf beschikt over eigen belichtingsrecepten voor de cannabisteelt, die sinds het toestaan van deze teelt in de VS en Canada de meeste inkomsten voor het bedrijf genereren. Fluence beschikt ook over lichtrecepten voor andere teelten en heeft meer dan 140 patenten voor lichtkwaliteit, warmtebeheer en installatiemethodes aangevraagd.

Fluence groeit ook snel in Europa, stelde Signify in een toelichting. "We voelen dat nu het goede moment is om de krachten te bundelen, waardoor beide bedrijven meer klanten kunnen bedienen met tuinbouwverlichting van hoge kwaliteit", aldus Harsh Chitale van Signify.

De overname past in de strategie van Signify om te groeien in aantrekkelijke segmenten en de ambitie om de beschikbaarheid van voeding te verbeteren. De lampen van Signify helpen tuinbouwers om minder energie te verbruiken en de opbrengsten te vergroten. Deze markt zal jaarlijks met meer dan 20 procent groeien tot 1,6 miljard euro in 2024 wereldwijd, verwacht Signify.