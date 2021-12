'Vervelende waarschuwing Besi' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De waarschuwing van BE Semiconductor Industries voorbeurs is vervelend, maar de problemen zijn slechts van tijdelijke aard. Dit stelt analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. Vanwege hevige regenval in Maleisië heeft Besi last van lekkage bij een assemblagefabriek in Shah Alam. Door de regenval voorziet Besi een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Besi mikte aanvankelijk voor het vierde kwartaal op een omzetdaling van 5 tot 15 procent. "We zullen onze ramingen voor het vierde kwartaal moeten verlagen, maar we voegen deze verlaging juist weer toe aan onze taxaties voor het eerste kwartaal in 2022", aldus Van Putten. "Dit zal geen wezenlijke invloed hebben op de hoe de markt tegen Besi aankijkt", meent de analist. "Belangrijker is dat Besi zegt dat de orderinstroom dit kwartaal tussen de 180 en 190 miljoen euro uitkomt. Dat weerspiegelt de gunstige vraag naar advanced packaging." Van Putten rekende zelf op 180 miljoen euro aan orders. Kempen heeft een Neutraal advies op Besi. Bron: ABM Financial News

