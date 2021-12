Unibail verkoopt Solna Centrum in Stockholm Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een akkoord bereikt over de verkoop van het Solna Centrum in Stockholm voor een bedrag van 2,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 272 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedfonds maandagochtend voorbeurs bekend. Volgens Unibail werd het centrum verkocht tegen een premie ten opzichte van de laatst getaxeerde waarde. Het pand werd gekocht door Alecta Fastigheter, een dochter van het Zweedse pensioenfonds Alecta. De transactie zal naar verwachting begin februari volgend jaar worden afgerond. Na afronding heeft Unibail voor 2 miljard euro aan vastgoed afgestoten van het Europese desinvesteringsprogramma ter waarde van 4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.