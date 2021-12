Damrak start traditioneel rustige week voor Kerst onder hoogspanning

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting fors lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 2,2 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al ruim 2 procent lager naar een slotstand van 771,70 punten. Bij een nerveuze handel stonden vooral techaandelen onder druk door rentevrees.

De week voor Kerst is historisch gezien juist meestal een positieve handelsweek, waarbij met relatief lage omzetten vaak een eindejaarsrally werd ingezet. Verkrappende centrale banken die de hoge inflatie willen indammen op een moment dat de omikron-variant om zich heen grijpt hebben beleggers dit keer echter op scherp gezet, met een oplopende volatiliteit op de aandelenmarkten tot gevolg.

De Nederlandse regering kreeg meerdere malen het verwijt te laat in te grijpen bij oplopende coronabesmettingen, maar dit weekend werd juist als eerste land een harde lockdown ingevoerd om de opmars van de omikron-variant een halt toe te roepen. Epidemiologen waarschuwen ervoor dat iedere 2 tot 3 dagen het percentage coronagevallen dat aan omikron kan worden toegeschreven zal verdubbelen.

In het Verenigd Koninkrijk werden dit weekend door de opmars van omikron zelfs een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd.

Een belangrijke vraag voor beleggers deze week zal zijn of andere landen het Nederlandse voorbeeld zullen volgen, of dat ze vanwege het vermeende milde ziekteverloop van omikron strenge maatregelen achterwege zullen laten. Dinsdag zal de Amerikaanse president Joe Biden uit de doeken doen hoe Amerika omikron zal proberen te beteugelen. De laatste coronacijfers zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

En de klimaatplannen van president Biden staan ook nog eens op losse schroeven, nadat senator Joe Manchin zondag liet weten het pakket ter waarde van 2 biljoen dollar aan investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en klimaat niet te steunen.



Bij eerdere lockdowns stonden centrale banken paraat om door middel van stimuleringsmaatregelen de effectenmarkten te kalmeren. Centrale banken hebben echter net het pad van verkrappend beleid ingezet en afgelopen week stelde de Federal Reserve beleggers drie renteverhogingen in 2022 in het vooruitzicht, terwijl de Bank of England al een renteverhoging aankondigde.

Het vooruitzicht van een stijgende rente leidt normaal gesproken tot oplopende rentevergoedingen op de obligatiemarkten. Afgelopen week stond het rendement op Amerikaanse staatsleningen echter juist onder druk. Obligatiebeleggers lijken daarmee het signaal af te geven dat ze voorzien dat centrale banken, mogelijk gedwongen door lockdowns, hun verkrappende beleid kunnen laten varen.

Dit laatste scenario zou echter weer de inflatievrees vergroten. Eerdere lockdown’s, die zorgden voor enorme verstoringen van de wereldwijde aanvoerketen, worden verantwoordelijk gehouden voor de inflatie die in november in Amerika het hoogste niveau in bijna 40 jaar aantikte.

Renteverlaging in China

De People's Bank of China verlaagde vannacht zijn zogeheten ‘prime rate’ voor eenjarige leningen met 5 basispunten van 3,85 procent naar 3,80 procent. Het was de eerste verlaging sinds april 2020. Het besluit kwam niet als een verrassing. De economische groei staat onder druk door onder meer de val van vastgoedgigant Evergrande en sporadische uitbraken van de omikronvariant.

"Het signaal is duidelijk, we bevinden ons in een verruimingscyclus", zei analist He Wei van Gavekal Dragonomics in een reactie. De analist voorziet in de eerste helft van volgend jaar meer renteverlagingen door de Chinese centrale bank.

De Aziatische aandelenbeurzen noteren vanochtend eensgezind in het rood. In Tokio verliest de Nikkei index meer dan 2 procent. Hongkong en Seoel dalen daarnaast tot 2 procent, terwijl de ASX 200 in Sydney de schade beperkt houdt met een daling van 0,2 procent.

Door angst dat de oplaaiende omikron-variant de mobiliteit zal beperken, verliest de Amerikaanse olie-future vanochtend in de Aziatische handel bijna 4 procent op 68,09 dollar per vat. Afgelopen week hield de olie-future de schade nog beperkt tot een verlies van 1 procent op weekbasis.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Alleen de index van de leidende indicatoren in november in de VS zal op aandacht van beleggers kunnen rekenen.

Bedrijfsnieuws

BE Semiconductor Industries kampt met tijdelijke verstoringen bij een productiefaciliteit in Maleisië, waardoor de omzet in het vierde kwartaal lager zal uitvallen dan verwacht. Door hevige regenval voorziet Besi een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Besi mikte aanvankelijk voor het vierde kwartaal op een omzetdaling van 5 tot 15 procent.

SBM Offshore sloot een overbruggingskrediet van 620 miljoen dollar af voor de financiering van de bouw van de FPSO Alexandre de Gusmão.

Berenberg gaat het aandeel MotorK volgen met een koopadvies en een koersdoel van 9,00 euro. Dat stelde het analistenhuis maandag in een rapport over de beursnieuweling in Amsterdam.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,0 procent op 4.620,64 punten, de Dow Jones verloor 1,5 procent op 35.365,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.169,68 punten.