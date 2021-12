Klimaatplannen Biden op losse schroeven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De klimaatplannen van de Amerikaanse president Joe Biden staan op losse schroeven, nadat senator Joe Manchin zondag liet weten het pakket ter waarde van 2 biljoen dollar aan investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en klimaat niet te steunen. Het pakket bestaat onder meer voor 1,5 biljoen dollar uit klimaatgerelateerde investeringen. Het Witte Huis stelde dat dergelijke maatregelen de Verenigde Staten zouden helpen in de plannen om de uitstoot van het land met 50 tot 52 procent terug te dringen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 2005. Volgens analisten zal Biden tegen de nodige uitdagingen lopen om dit doel te bereiken als zijn klimaatplannen niet worden goedgekeurd. En dat zou het weer moeilijk maken om een leidende positie in te nemen in de internationale discussies over het klimaat. Afgelopen maand werd nog wel een pakket van 555 miljard dollar aan klimaatmaatregelen goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.