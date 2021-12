Berenberg geeft koopadvies voor MotorK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg gaat het aandeel MotorK volgen met een koopadvies en een koersdoel van 9,00 euro. Dat stelde het analistenhuis maandag in een rapport over de beursnieuweling in Amsterdam. MotorK biedt autoverkopers een softwareplatform om te digitaliseren en hun online-aanwezigheid te verbeteren. Daar is behoefte aan volgens Berenberg, want klanten zijn niet tevreden met hoe auto's op dit moment worden verkocht, en willen graag een omnichannel model, waarbij ze zowel online als offline contact kunnen leggen. De auto-industrie heeft last van vertragende economische groei en voelt de noodzaak om te veranderen en te digitaliseren, stelt Berenberg. De markt waar MotorK zich op richt is 5,4 miljard euro groot in Europa en zou jaarlijks tot 26 procent kunnen groeien. Het bedrijf onderscheidt zich van concurrenten door de hele levenscyclus van de auto te dekken. MotorK ging naar de beurs in november en heeft daarmee 75 miljoen om groei te financieren en overnames te doen. Dat laatste verwacht Berenberg vooral in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Berenberg rekent voor MotorK op een sterke samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 25 procent in de komende vier jaar, zowel door nieuwe als bestaande klanten. Het aandeel sloot vrijdag op 6,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.