Europese beurzen openen naar verwachting fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een fors lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 310 punten voor de Duitse DAX, een min van 147 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 115 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag ook al overwegend lager geëindigd. De verkoopgolf op techbeurs Nasdaq donderdagavond drukte op de koersen in Europa, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het vooruitzicht op hogere rentes maakt hooggewaardeerde techaandelen een stuk minder aantrekkelijk", aldus de analist.

"De markten hebben de besluiten en aankondigingen van de centrale banken verwerkt, maar worden gehinderd door de risico's voor de groei in het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus", zei econoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Vrijdag kwam de centrale bank van Japan met het laatste rentebesluit van het jaar. De rente bleef ongemoeid, maar vanaf april 2022 wordt het inkoopniveau van onder andere bedrijfsobligaties weer teruggeschroefd naar het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.

In Duitsland liepen de producentenprijzen op jaarbasis met 19,2 procent op. In de eurozone als geheel werd de inflatie in november bevestigd op 4,9 procent.

Verder werd bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in december verder aan kracht heeft ingeboet. De Britse detailhandelsverkopen liepen over november meer op dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

HSBC heeft in het Verenigd Koninkrijk een boete van 63,9 miljoen Britse pond opgelegd gekregen vanwege een witwaszaak. Het aandeel daalde ruim een half procent.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben een overeenkomst gesloten met Vision Group voor de verkoop van 174 winkels in Italië. Financiële details zijn niet bekend. EssilorLuxottica verloor meer dan 2 procent.

Stellantis en Crédit Agricole gaan een joint venture opzetten op het gebied van autoleasing. Stellantis leverde meer dan 2 procent in, Credit Agricole verloor ruim 1,5 procent.

Just Eat Takeaway gaat in het Verenigd Koninkrijk samenwerken met supermarktketen Asda, om boodschappen te bezorgen. Just Eat Takeaway steeg bijna 5 procent, Delivery Hero daalde ruim 2 procent en HelloFresh steeg meer dan een half procent.

Euro STOXX 50 4.161,35 (-1,0%)

STOXX Europe 600 473,90 (-0,6%)

DAX 15.531,69 (-0,7%)

CAC 40 6.926,63 (-1,1%)

FTSE 100 7.269,92 (+0,1%)

SMI 12.715,48 (-0,6%)

AEX 771,70 (-1,3%)

BEL 20 4.171,16 (+0,1%)

FTSE MIB 26.611,41 (-0,6%)

IBEX 35 8.311,60 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd.

Beleggers beoordelen de vooruitzichten voor 2022 na een week van aanzienlijke veranderingen in het monetaire beleid van centrale banken wereldwijd. Een kerstrally lijkt er vooralsnog niet te komen.

"De onderliggende primaire angst in de markt is inflatie", zei marktanalist David Donabedian van CIBC Private Wealth.

Marktparticipanten verwelkomden deze week in het algemeen de stap van de Federal Reserve om de afbouw van de stimuleringsmaatregelen te versnellen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt om de rentetarieven volgend jaar te verhogen.

Ondertussen is er de aanhoudende onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en de mogelijke impact op het mondiale herstel. Voor nu lijken beleggers erop te rekenen dat de hogere vaccinatiegraad ervoor zal zorgen dat ingrijpende maatregelen niet nodig zijn.

"[Omikron] is een risico maar het is ook vrij duidelijk dat er geen grote belemmering zal zijn voor de economie", aldus Donabedian. "We verwachten niet dat de economie of de markten hierdoor uit koers zullen raken."

De olieprijs daalde vrijdag. Bij een settlement van 70,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs ruim een procent.

Door de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus neemt de kans op nieuwe maatregelen toe die de mobiliteit zullen beperken, volgens analist Edward Meir van ED&F Man Capital Markets.

Bedrijfsnieuws

FedEx steeg ruim 5 procent. De Amerikaanse pakketbezorger heeft het afgelopen kwartaal minder winst gemaakt, terwijl de omzet steeg.

Oracle daalde meer dan 6 procent. Het concern is in gesprek om Cerner over te nemen, een bedrijf voor elektronische medische dossiers. De mogelijke deal wordt geraamd op circa 30 miljard dollar.

Pfizer vraagt aan Amerikaanse toezichthouders goedkeuring voor zijn coronavaccin voor tieners van 12 tot 15 jaar. Het aandeel sloot ruim 3 procent lager.

Blackstone voert vergevorderde gesprekken voor een belangenneming van 49 procent in het nieuwe kantorencomplex Manhattan Office Tower, waarbij de wolkenkrabber wordt gewaardeerd op 2,85 miljard dollar. Het aandeel verloor meer dan een half procent.

De potentiële Alzheimer behandeling van Biogen heeft een negatieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van de Europese Commissie. Het aandeel steeg alsnog bijna een procent. In de VS werd aducanumab eerder wel goedgekeurd.

S&P 500 index 4.620,64 (-1,0%)

Dow Jones index 35.365,44 (-1,5%)

Nasdaq Composite 15.169,68 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag fors lager.

Nikkei 225 27.940,99 (-2,1%)

Shanghai Composite 3.604,07 (-0,8%)

Hang Seng 22.785,22 (-1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1252. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1247.

USD/JPY Yen 113,42

EUR/USD Euro 1,1252

EUR/JPY Yen 127,64

MACRO-AGENDA:

10:00 Lopende rekening - Oktober (eur)

16:00 Leidende indicatoren - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten