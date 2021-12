Rustige kerstweek voor de boeg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een rustige en ingekorte kerstweek tegemoet, na een drukke, door centraal bankiers gedomineerde beursweek. Afgelopen week draaide het om monetaire besluiten. De Federal Reserve zal harder op de rem gaan staan inzake stimulusmaatregelen. Volgens jaar zouden zelfs al drie renteverhogingen volgen. De Europese Centrale Bank stelt juist dat een renteverhoging volgend jaar erg onwaarschijnlijk is, maar onthulde afgelopen week wel dat het eind maart stopt met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) en daarna zijn standaard Asset Purchase Programme (APP) zal opvoeren van 20 miljard naar 40 miljard euro. De Britse centrale bank verhoogde de belangrijkste rente met 15 basispunten naar 0,25 procent. Nu de centrale banken afgelopen week gedaan hebben wat van hen werd verwacht, zijn de kaarten vanuit fundamenteel oogpunt voor dit jaar wel geschud, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Er staat nog een beperkt aantal cijfers gepland voor komende week en dat was het dan wel dit jaar. De markt kan zich gereed maken voor de kerstperiode en even tot rust komen om vervolgens in het nieuwe jaar weer de draad op te pakken", aldus Derks. We beginnen de macro-economische week maandag met de Amerikaanse leidende indicatoren en de lopende rekening in de eurozone. Verder staan er deze week heel wat vertrouwenscijfers gepland. Het sentiment onder Europese, Duitse, Belgische en Nederlandse consumenten staat op dinsdag geagendeerd. In Nederland is vandaag een nieuwe en erg strenge lockdown ingegaan, waarbij alleen essentiële winkels als supermarkten open blijven. De omikronvariant van het virus is de grote schuldige en premier Mark Rutte wil de verspreiding ervan afremmen en het zorgsysteem beschermen. Wereldwijd groeit trouwens de vrees voor een nieuwe golf door de zeer besmettelijke mutant en nemen landen maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Boosterprikken met de coronavaccins zouden een belangrijk deel van de redding moeten zijn waardoor regeringen hier massaal op inzetten. Donderdag zien we nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen tegemoet, net als het vertrouwen onder ondernemers in België. Woensdag kijken we naar de definitieve economische groei in het derde kwartaal het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Nederlandse groei volgens het CBS volgt vrijdag. Donderdag staat een inflatiecijfer uit België gepland, de Japanse consumentenprijzen volgen vrijdag. Vrijdag is het kerstavond en zullen Wall Street en veel Europese beurzen vroeger sluiten. De Duitse beurs blijft helemaal dicht. Bedrijfsagenda De bedrijfskalender in Nederland is komende week leeg. Mogelijk reageren aandelen als die van Basic-Fit, Unibail-Rodamco-Westfield en Wereldhave op het nieuws van de afgekondigde lockdown. Sportscholen zijn dicht en winkelcentra kunnen minder bezoekers verwachten omdat veel winkels niet open mogen. Daardoor gaan consumenten mogelijk weer meer online gaan bestellen, van producten tot maaltijden, waar aandelen als Just Eat Takeaway en Adyen van kunnen profiteren. In het buitenland zijn er maandag nog cijfers van Micron Technology en Nike, General Mills volgt dinsdag. Daarmee is het cijferseizoen afgesloten. Bron: ABM Financial News

