Valuta: markten maken zich gereed voor kerstperiode

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de centrale banken afgelopen week gedaan hebben wat van hen werd verwacht, zijn de kaarten vanuit fundamenteel oogpunt voor dit jaar wel geschud. Dit zegt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst in een vooruitblik op de beursweek in aanloop naar kerst. "Er staat nog een beperkt aantal cijfers gepland voor komende week en dat was het dan wel dit jaar. De markt kan zich gereed maken voor de kerstperiode en even tot rust komen om vervolgens in het nieuwe jaar weer de draad op te pakken", aldus Derks. Woensdag verschijnen onder meer Amerikaanse en Britse groeicijfers. Afgelopen week kwamen de Federal Reserve, Bank of England en Europese Centrale Bank met hun rentebesluit. Volgens Derks was het de ECB die nog het meest verraste. De centrale bank stopt eind maart met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) en gaat daarna zijn standaard Asset Purchase Programme (APP) opvoeren van 20 miljard naar 40 miljard euro. "Blijkbaar maakt de ECB zich nu toch meer zorgen over de oplopende inflatie en heeft het daarom haar inflatieramingen fors opwaarts bijgesteld", aldus Derks. De Fed meldde dat het sneller gaat afbouwen en rekent voor 2022 op drie renteverhogingen. De Britse centrale bank verhoogde de belangrijkste rente met 15 basispunten naar 0,25 procent. Volgens Derks blijft de "divergentie tussen de Fed en ECB" in stand, wat druk zet op de euro. De Europese munt daalde afgelopen week ruim een half procent ten opzichte van de dollar en noteerde vrijdagavond rond 1,1239. "En met lagere liquiditeit en hogere eindejaarvraag naar dollars dan normaal, de kans dat euro/dollar niveau van 1,12 wederom gaat testen. Echter het feit dat de ECB haar toon heeft aangepast en minder koppig is ten aanzien van de verwachting dat de inflatie maar tijdelijk zou zijn, biedt de kans op een herstel van de euro in het nieuwe jaar als de ECB deze toon vasthoudt", aldus de handelaar van iBanFirst. Bron: ABM Financial News

