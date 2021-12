Rechtszaak tegen Tesla vanwege tweets Musk - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Een Tesla-belegger spant een rechtszaak aan tegen de fabrikant van elektrische voertuigen vanwege de social media berichten van CEO Elon Musk, waaronder zijn recente Twitter-peiling waarin hij volgers vroeg of hij aandelen Tesla zou moeten verkopen. Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond. Belegger David Wagner wil toegang tot interne documenten om te onderzoeken of Tesla en Musk de regels hebben overtreden en of het bestuur van Tesla wel zijn fiduciaire verantwoordelijkheid heeft genomen. In 2018 schikte Musk nog in een rechtszaak van de Securities and Exchange Commission toen hij tweette over een plan om Tesla van de beurs te halen. Destijds werd afgesproken dat de juridische afdeling van Tesla tweets van Musk met belangrijke bedrijfsinformatie voortaan moest goedkeuren. In maart daagde een andere aandeelhouder Musk en zijn bestuur al voor de rechter en beschuldigde hem ervan die schikking met de SEC te schenden en aandeelhouders bloot te stellen aan miljarden dollars aan verliezen. Aandelen Tesla zijn sinds Musk begin november bekendmaakte dat hij 10 procent van zijn belang wil verkopen, ongeveer een kwart van hun waarde verloren. Musk heeft inmiddels voor zo'n 12 miljoen aandelen verkocht. Bron: ABM Financial News

