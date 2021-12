Techzware AEX heeft rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft deze week terrein verloren. Bij een slot van 771,70 punten op vrijdag daalde de AEX 2,1 procent op weekbasis. Vorige week eindigde de index op 788,01 punten, toen een winst van 2 procent op weekbasis.

De beursweek stond vooral in het teken van de rentebesluiten van de Federal Reserve, Europese Centrale Bank en Bank of England. Die leken beleggers aanvankelijk goed te verteren, maar richting het weekend draaide de stemming.

"Het vooruitzicht op hogere rentes maakt hooggewaardeerde techaandelen een stuk minder aantrekkelijk", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Daarnaast wegen de zorgen over een opleving in de coronabesmettingen, vooral de besmettingen met de omikronvariant, ook op het sentiment.

De Fed kondigde woensdagavond in zijn rentebesluit conform de verwachting aan dat het vanaf januari in een hoger tempo zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, in plaats van 15 met 30 miljard dollar. QE eindigt daarmee niet in de zomer maar al in maart.

De dot plot was volgens analisten van Monex Europe verrassender, want die voorspelt nu drie renteverhogingen in 2022. De verwachte verhogingen voor 2023 en 2024 zijn wat genuanceerder, aldus valuta-analist Ima Sammani.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank wees erop dat de herziene dot plot betekent dat de rentecurve vlakker wordt, en dat "betekent een slechter verdienmodel voor banken".

Britse centrale bank verrast met renteverhoging, ECB juist voorzichtig

De Bank of England verraste met een onverwachte renteverhoging van 15 basispunten naar 0,25 procent, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikron-variant van het coronavirus, stelde Monex Europe.

De analisten verwachten dat de verrassende renteverhoging van donderdag een volgende verhoging in februari onwaarschijnlijk maakt.

De ECB lijkt vooralsnog het meest terughoudend van de drie grote centrale banken en zal zeer voorzichtig gaan taperen, concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING. Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar persconferentie nog maar eens dat de rente in 2022 waarschijnlijk niet omhoog gaat.

Wel zet de ECB zijn Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) eind maart in principe stop. Om problemen voor de Europese obligatiemarkten te voorkomen, wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 het Asset Purchase Programme (APP) verhoogd van de huidige 20 miljard naar 40 miljard euro per maand. In het derde kwartaal gaan de opkopen weer omlaag, naar 30 miljard euro en vanaf oktober 2022 gaat de ECB via het APP maandelijks weer voor 20 miljard euro aan obligaties opkopen.

Aflossingen onder het PEPP worden tot zeker het eind van 2024 geherinvesteerd, meldde de centrale bank.

"Het aangekondigde besluit is vrij dovish", oordeelde Brzeski, zeker gezien de hawkish inflatieverwachtingen die de ECB donderdag vrijgaf. "Zo kunnen we een forward guidance van de ECB met een korrel zout nemen", meent de econoom.

Lagarde benadrukte in haar persconferentie dat het moeilijk is om de eurozone te vergelijken met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Alle drie bevinden zich in verschillende fases van de economische cyclus en komen ook van een ander startpunt.

"Men kan niet aannemen dat als er iets bij de Fed gebeurt, dat de ECB dit ook doet", vindt Lagarde.

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen kon zich daar wel in vinden. "Het plaatje in de eurozone ligt genuanceerder. Ook hier is de inflatie fors opgelopen, maar dat komt voor de helft door hogere voedsel- en energieprijzen, waar de ECB geen controle over heeft. De loondruk is gematigd en de groei staat onder druk richting het eind van het jaar door de delta en omikronvariant, coronamaatregelen en problemen in de aanvoerketen."

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1284 en daarmee op weekbasis licht lager.

De olieprijs daalde 1,5 procent op weekbasis en noteerde vrijdag net onder 71 dollar. Volgens OPEC zal de omikron-variant van het coronavirus niet al te veel impact hebben op de vraag naar olie. Het oliekartel gaat uit van een "milde en kortstondige" invloed, zei het in zijn maandrapport. Het Internationaal Energieagentschap rekent dit en volgend jaar op een iets minder sterke groei van de vraag naar olie als gevolg van het oplaaiende virus.

Stijgers en dalers

Techaandelen stonden deze week onder druk in de AEX. Adyen was hekkensluiter, met een verlies van ruim 10 procent. Just Eat Takeaway, ASML, ASMI, Prosus en Besi verloren zo'n 3 tot 7 procent.

Defensieve aandelen deden goede zaken, net als financials. ASR en Aegon stegen rond de 3 procent op weekbasis. In de hoofdindex ging ArcelorMittal deze week aan kop met een winst van meer dan 11 procent.

In de AMX won Aperam zo'n 4,5 procent. Galapagos voerde de lijst aan met een plus van bijna 11 procent. PostNL en Basic-Fit daalden op weekbasis zo'n 6 tot bijna 7 procent.

AMG steeg meer dan 2 procent op weekbasis. Het bedrijf ziet de marktomstandigheden voor lithium verbeteren, meldde het deze week. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Analisten van Degroof Petercam en ING waren te spreken over de update van AMG, hoewel die niet helemaal onverwacht was. AMG meldde verder de lithiumactiviteiten onder te willen brengen in een separate divisie, genaamd AMG Lithium. Op een slot van 26,22 euro, steeg AMG maandag uiteindelijk ruim een procent.



In de AScX verloor CM.com 2 procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Beleggingsanalist Niels Koerts van IEX sprak van een meevaller die niet als een verrassing kwam. Verder liet CM.com deze week weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.

Avantium steeg ruim 2 procent. Vorige week meldde het bedrijf dat het de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dat leverde toen op weekbasis al tientallen procenten koerswinst op.

Accell deed goede zaken met een plus van 9 procent op weekbasis na een aantal koersdoelverhogingen, terwijl Lucas Bols 9 procent verloor, nadat het vorige week een aandelenuitgifte lanceerde.