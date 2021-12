Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 70,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs ruim een procent. Door de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus neemt de kans op nieuwe beperkende maatregelen toe, volgens analist Edward Meir van ED&F Man Capital Markets. "De verspreiding van de nieuwe variant is indrukwekkend en verdubbelt zo'n beetje elke twee dagen in sommige landen", aldus Meir. In veel landen worden daarom weer maatregelen genomen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Dit is nadelig voor de vraag naar olie. Een lichtpuntje is volgens de analist dat luchtvaartmaatschappijen nog niet massaal annuleringen melden, omdat mensen er vertrouwen in hebben dat vaccins hen zullen beschermen en dat de symptomen van de omikronvariant mild zijn, aldus Meir. Analist Matt Smith wees ook op de beweging van de dollar, die de olieprijs momenteel onder druk zet. Dat, samen met de zorgen over de omikronvariant, zal waarschijnlijk de toon zetten rond de feestdagen, aldus de marktkenner van Kpler. Bron: ABM Financial News

