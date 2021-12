SBM Offshore sluit overbruggingskrediet af voor FPSO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een overbruggingskrediet van 620 miljoen dollar afgesloten voor de financiering van de bouw van de FPSO Alexandre de Gusmão. Dit meldde het bedrijf vrijdagavond. De kredietfaciliteit werd afgesloten door het special purpose bedrijf dat eigenaar wordt van FPSO Alexandre de Gusmão. Momenteel is SBM Offshore de enige eigenaar, maar er zijn gesprekken gaande om 45 procent te verkopen. SBM Offshore zal het krediet in de komende dagen opnemen. De looptijd is twaalf maanden met een optie van nog eens zes maanden. Aflossing zal naar verwachting plaatsvinden bij afsluiting en eerste opname van de projectlening, aldus SBM Offshore. Bron: ABM Financial News

