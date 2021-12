Video: de risico's voor 2022 op een rijtje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO zet de vier belangrijkste risico's voor het aankomend jaar op een rijtje. "Inflatie is niet verrassend het grootste risico voor 2022, vooral in de VS", aldus de beleggingsstrateeg. Ten tweede blijven volgens hem coronamutaties, zoals omikron, als risico op de loer liggen. "China is ook een risico voor 2022", zei Wessels. "Het laatste risico is van geopolitieke aard en is voor een belegger moeilijk om op te anticiperen. Escalatie van de situatie in Oekraïne en rondom Iran en/of taiwan hangt altijd boven de markt en zal van negatieve invloed zijn. Toch achten wij de kans klein dat één van deze situaties volledig escaleert", aldus Wessels. Klik hier voor: de risico's voor 2022 op een rijtje Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.