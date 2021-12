AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 1,3 procent tot 771,70 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een kleine plus resteerde van 0,2 procent.

Zorgen over monetaire verkrapping van het beleid van centrale banken wereldwijd drukten vrijdag op het sentiment, evenals zorgen over groeirisico's als gevolg van de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Marktparticipanten verwelkomden in het algemeen de stap van de Federal Reserve om de afbouw van de stimuleringsmaatregelen te versnellen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt om de rentetarieven volgend jaar te verhogen. Maar de zorgen zijn nu verschoven naar de mogelijke impact op de economische groei, terwijl snelgroeiende technologiebedrijven onder druk staan vanwege het vooruitzicht op hogere rentetarieven.

"Inflatierisico's zijn voor centrale banken een te grote olifant in de kamer geworden om te negeren", zeiden analisten van ING. "Het belangrijkste verschil tussen hen is hoeveel neerwaarts risico ze voorzien aan de huidige ontwikkelingen van de [coronavirus] pandemie", voegden zij toe.

Beleggers zetten zich tevens schrap voor meer volatiliteit in de komende maanden, nu centrale banken hun buitengewone soepele monetaire beleid van de afgelopen twee jaar inperken.

Op macro-economisch vlak daalde de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland in december iets harder dan verwacht. De index daalde van 96,5 naar 94,7. Economen hadden vooraf op een daling tot 95,4 gerekend. De stijging van de consumentenprijzen in de eurozone in november werd bevestigd op 4,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1279. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1329 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1328 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 6 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een winst van 4,6 procent. De maaltijdbezorger gaat een samenwerking aan met de Britse supermarktketen Asda voor het bezorgen van boodschappen.

Signify kreeg een forse koersdoelverlaging te verwerken van UBS. Het koersdoel ging van 55,00 naar 44,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Het aandeel daalde 6,3 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,7 procent, KPN won 2,9 procent, terwijl Adyen 5,8 procent verloor.

In de AMX won AMG 1,8 procent op 26,92 euro. ING verhoogde het koersdoel voor AMG van 35,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ING merkte op dat het aandeel dit jaar achterblijft bij sectorgenoten, ondanks de recente rally in de lithiumprijzen die zeer gunstig zullen zijn voor de winsten in 2022. ING verwacht dat het aandeel een inhaalslag zal maken, waarbij de beleggersdag op 11 januari een positieve aanjager van de koers kan zijn.

De buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vopak heeft vrijdag goedkeuring gegeven aan de benoeming van Dick Richelle tot lid van de de raad van bestuur en CEO. Richelle volgt per 1 januari 2022 Eelco Hoekstra op. Het aandeel steeg 1,4 procent.

ABN AMRO verloor 4,2 procent, terwijl Fugro 2,4 procent daalde.

In de AScX ging Accell aan kop met een winst van 3,2 procent. Ook voor Accell was er een koersdoelverhoging. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 47,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Frank Claassen blijft positief over de groeivooruitzichten op middellange termijn, gezien de structurele groeitrends in de Europese fietsindustrie.

Het lokaal genoteerde Onward Medical won 4,3 procent. Onward heeft het maximum aantal inschrijvingen van 65 proefpersonen bereikt in de Up-LIFT studie naar de ARC-therapie voor mensen met een dwarslaesie.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.659,50 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.