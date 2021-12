Video: opwaarts potentieel EUR/USD in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het euro-dollar-paar zal de komende periode boven de 1,10 blijven handelen, maar zal volgend jaar licht oplopen. Dit zei valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe voor de camera van ABM Financial News. Weller neemt de rentebesluiten van afgelopen week van de Federal Reserve, Bank of England en Europese Centrale Bank onder de loep en constateert dat het renteverschil tussen de het Verenigd Koninkrijk en Europa zal oplopen, waarbij hij verwacht dat het pond volgend jaar ten opzichte van de euro zal gaan stijgen. Klik hier voor: opwaarts potentieel EUR/USD in 2022 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.