Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. Zorgen over monetaire verkrapping van het beleid van centrale banken drukken vrijdag op het sentiment, evenals zorgen over groeirisico's als gevolg van de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Beleggers beoordelen de vooruitzichten voor 2022 na een week van significante veranderingen in het monetaire beleid van centrale banken wereldwijd. Marktparticipanten verwelkomden in het algemeen de stap van de Federal Reserve om de afbouw van de stimuleringsmaatregelen te versnellen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt om de rentetarieven volgend jaar te verhogen. Maar de zorgen zijn nu verschoven naar de mogelijke impact op de economische groei, terwijl snelgroeiende technologiebedrijven onder druk staan vanwege het vooruitzicht op hogere rentetarieven. "De onderliggende primaire angst in de markt is inflatie", zei marktanalist David Donabedian van CIBC Private Wealth. "Wat de Fed afgelopen week heeft gedaan is zoals het oude gezegde zegt: om een probleem op te lossen moet je eerst erkennen dat er één is", zei hij. "Het is een verstandige zet, maar slechts een tijdelijke adempauze voor de zorgen van de markt over de inflatie", aldus Donabedian. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1317. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1329 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1328 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,9 procent lager. Bedrijfsnieuws FedEx steeg voorbeurs 5,6 procent. De Amerikaanse pakketbezorger heeft het afgelopen kwartaal minder winst gemaakt, terwijl de omzet steeg. "De uitdagende arbeidsmarkt beïnvloedde de beschikbaarheid en kosten van arbeid, resulterend in netwerkefficiënties, hogere [ingekochte] transportkosten en hogere loontarieven, waardoor de kosten naar schatting op jaarbasis met 470 miljoen dollar zijn gestegen", zei het bedrijf in een toelichting. Oracle verloor voorbeurs 3,9 procent. Het concern is in gesprek om Cerner over te nemen, een bedrijf voor elektronische medische dossiers. De mogelijke deal wordt geraamd op circa 30 miljard dollar. Pfizer vraagt aan Amerikaanse regelgevers goedkeuring voor zijn coronavirusvaccin voor adolescenten van 12 tot 15 jaar. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,7 procent lager. Blackstone voert vergevorderde gesprekken voor een belangneming van 49 procent in het nieuwe kantorencomplex Manhattan Office Tower, waarbij de wolkenkrabber wordt gewaardeerd op 2,85 miljard dollar. Het aandeel verloor voorbeurs 1,0 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,9 procent lager op 4.668,67 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 35.897,64 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,5 procent tot 15.180,43 punten. Bron: ABM Financial News

