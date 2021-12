Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager en kunnen daarmee de oplevingen in de afgelopen twee handelsweken geen vervolg geven vanwege onzekerheid over het economisch groeivermogen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,7 procent op 473,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.527,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 1,0 procent met een stand van 6.943,17 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,2 procent naar 7.275,99 punten.

"De verkoopgolf op techbeurs Nasdaq donderdagavond, drukt vandaag op de koersen in Europa", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het vooruitzicht op hogere rentes maakt hooggewaardeerde techaandelen een stuk minder aantrekkelijk", aldus de analist.

"De markten hebben de besluiten en aankondigingen van de centrale banken verwerkt, maar worden gehinderd door de risico's voor de groei in het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus", aldus econoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Vanochtend trad de centrale bank van Japan naar buiten met het laatste rentebesluit van het jaar. De rente bleef ongemoeid, maar vanaf april 2022 wordt het inkoopniveau van onder andere bedrijfsobligaties weer teruggeschroefd naar het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.

In Duitsland liepen de producentenprijzen op jaarbasis met 19,2 procent op, waarmee de robuuste stijging van deze prijzen intact bleef. Het Duitse ondernemersvertrouwen had voor december verder aan kracht ingeboet.

De Britse detailhandelsverkopen liepen over november meer op dan verwacht en stegen met 1,4 procent ook meer dan over oktober werd gerapporteerd.

De stijging van de consumentenprijzen in de eurozone in november werd bevestigd op 4,9 procent.

Er staan vrijdag voor de Verenigde Staten geen macro-economische indicatoren op de agenda. Sprekers zijn er des te meer, te beginnen met de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen die aanwezig is bij een virtuele vergadering van de Financial Stability Oversight Council. Verder krijgt de voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco Mary Daly het woord bij een virtuele bijeenkomst die wordt georganiseerd door de The Wall Street Journal. Fed-bestuurder Christopher Waller spreekt vrijdag in New York.

Olie noteerde vrijdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het rood op 71,03 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 73,71 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1322. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1331 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1338 op de borden.



Bedrijfsnieuws

HSBC heeft vrijdag in het Verenigd Koninkrijk een boete van 63,9 miljoen Britse pond opgelegd gekregen vanwege een witwaszaak. De koers van het aandeel noteerde vlak.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben een overeenkomst gesloten met Vision Group voor de verkoop van 174 winkels in Italië. Financiële details zijn niet bekend. De koers van het aandeel EssilorLuxottica noteerde 2,3 procent lager.

Stellantis en Credit Agricole gaan een joint venture opzetten op het gebied van autoleasing. De koers van het aandeel Stellantis verloor 0,9 procent, van Credit Agricole 0,8 procent.

Just Eat gaat in het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aan met supermarktketen Asda, gericht op het bezorgen van boodschappen. De koers van het aandeel Just Eat noteerde 2,4 procent lager, dat van Delivery Hero daalde 4,4 procent en Hellofresh verloor 1,4 procent.

In Parijs en Frankfurt noteerde van de hoofdaandelen circa een kwart in de plus. De verliezen waren in Frankfurt redelijk aan de maat met negentien aandelen op een verlies van meer dan 1 procent. In Parijs waren dit er dertien.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent tot 4.668,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 35.896,52 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 15.180,43 punten.