Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor DSM verhoogd naar 205,00 euro, maar handhaafde zijn Outperform advies op basis van de voorziene ontwikkelingen in de prijzen van producten en op macro-economisch vlak. DSM mikt op een hoge enkelcijferige EBITDA-groei van zijn Nutrition-activiteiten. Analist Samuel Perry is van mening dat dit op de middellange termijn moet worden ondersteund door onderliggende marktgroei, onder ander door efficiëntie in de voederconversie bij diervoedingsproducten en een toenemende vraag naar duurzame oplossingen bij Human Nutrition. Een volumeverbetering van circa 5 procent bij Nutrition, de innovatiepijplijn en fusies en overnames moeten de groei tevens ondersteunen. Volgens de analist biedt de productportfolio van DSM, in vergelijking met die van sectorgenoten, de meeste opties in de sector. Daarnaast verbeteren recente overnames de onderliggende kwaliteit van de voedingsactiviteiten, zei Perry. Het aandeel DSM noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,2 procent lager op 194,45 euro. Bron: ABM Financial News

