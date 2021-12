Valuta: monetaire besluiten achter de rug

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,1330 dollar in een markt die nu weet welke richting centrale banken op willen.

"Er gaat na het rentebesluit van Japan van vanochtend niet zo gek veel meer gebeuren", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Met teruglopende volumes kunnen de koersuitslagen overigens nog heel aardig zijn, maar de invloed van de macrodata neemt af en qua monetair nieuws zit 2021 er helemaal op", aldus Boele.

Boele keek vrijdag terug op diverse monetaire besluiten die op relatief veel aandacht konden rekenen. "De Bank of England verhoogde de rente met 15 basispunten naar 0,25 procent, overeenkomstig met onze verwachtingen. De financiële markten hielden hier echter geen rekening meer mee door de corona-ontwikkelingen en het eerdere commentaar van beleidsfunctionarissen. Het Britse pond steeg na het besluit. De Britten hebben, net als de Amerikanen, te maken met een structurelere inflatie dan in de eurozone en al helemaal in Japan. Daarom is het ook logisch dat de BoE deze week dit besluit nam", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De Zwitserse centrale bank liet de beleidsrente ongewijzigd. "Deze gaf opnieuw aan dat ze bereid blijft om op de valutamarkten te interveniëren om de stijging van de frank tegen te gaan, omdat ze nog altijd van mening is dat de frank duur is. Ondertussen blijven beleggers de centrale bank testen hoe ver de frank verder kan stijgen. Daarnaast is er ook meer vraag naar de frank, omdat valuta’s van de opkomende markten onder druk staan, waaronder de Turkse lira. Wij zijn van mening dat de frank te duur is en we verwachten een gematigde daling in 2022", gaf Boele aan.

De Noorse centrale bank verhoogde de rente met 25 basispunten naar 0,5 procent en gaf aan dat als de economie zich naar verwachting ontwikkelt, de rente waarschijnlijk in maart opnieuw omhoog gaat. "Het monetair beleidsrapport laat nu een iets steiler pad van renteverhogingen zien dan het rapport in september. Deze ontwikkelingen zorgden voor een hogere kroon. We verwachten dat de kroon in 2022 verder stijgt", aldus Boele.

Vanochtend trad de centrale bank van Japan naar buiten met het laatste rentebesluit van het jaar. De rente bleef ongemoeid, maar vanaf april 2022 wordt het inkoopniveau van onder andere bedrijfsobligaties weer teruggeschroefd naar het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.

In Duitsland liepen de producentenprijzen op jaarbasis met 19,2 procent op, waarmee de robuuste stijging van deze prijzen intact bleef. Het Duitse ondernemersvertrouwen had voor december verder aan kracht ingeboet.

De Britse detailhandelsverkopen liepen over november meer op dan verwacht en stegen met 1,4 procent ook meer dan over oktober werd gerapporteerd.

Er staan vrijdag voor de Verenigde Staten geen macro-economische indicatoren op de agenda. Sprekers zijn er des te meer, te beginnen met de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen die aanwezig is bij een virtuele vergadering van de Financial Stability Oversight Council. Verder krijgt de voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco Mary Daly het woord bij een virtuele bijeenkomst die wordt georganiseerd door de The Wall Street Journal. Fed-bestuurder Christopher Waller spreekt vrijdag in New York.

De euro noteerde vrijdag onveranderd op 1,1332 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8512 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent tot 1,3312 dollar. De dollar verloor 0,1 procent en noteerde 113,54 yen.