AEX flink lager, forse klappen voor techaandelen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 771,77 punten.

"De verkoopgolf op techbeurs Nasdaq donderdagavond, drukt vandaag op de koersen in Europa", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het vooruitzicht op hogere rentes maakt hooggewaardeerde techaandelen een stuk minder aantrekkelijk", aldus de analist.

"Het sentiment keerde donderdag ineens", zo zag analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Volgens de analist wogen de zorgen over een opleving in de coronabesmettingen, vooral de besmettingen met de omikronvariant, ook op het sentiment.

De Federal Reserve liet eerder deze week weten de rentes drie keer te willen verhogen in 2022.

De Bank of England verhoogde wel de beleidsrente, terwijl een renteverhoging door de Europese Centrale Bank nog ver weg lijkt. "Een verhoging van de beleidsrentes, zoals in de VS en het VK, lijkt nog heel ver weg. In de ogen van de ECB is de oplopende inflatie nog steeds vooral gedreven door tijdelijke factoren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De Europese beurzen hebben een wilde rit achter de rug deze week, maar per saldo zijn ze niet erg van hun plek gekomen", zo concludeerde Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1333. De olieprijzen noteerden vrijdag tot 1,5 procent lager.

Op macro-economisch vlak daalde de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland in december iets harder dan verwacht. De index daalde van 96,5 naar 94,7. Economen hadden vooraf op een daling tot 95,4 gerekend. De stijging van de consumentenprijzen in de eurozone in november werd bevestigd op 4,9 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging KPN aan kop met een bescheiden winst van 1,0 procent. Adyen en Signify noteerden onderaan met verliezen van 4,6 tot zelfs 4,9 procent. Signify kreeg een forse koersdoelverlaging te verwerken van UBS. Het koersdoel ging van 55,00 naar 44,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies.

Just Eat Takeaway daalde met 2,3 procent. De maaltijdbezorger gaat een samenwerking aan met de Britse supermarktketen Asda voor het bezorgen van boodschappen.

In de AMX won AMG 3,5 procent op 26,92 euro. ING verhoogde het koersdoel voor AMG van 35,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ING merkte op dat het aandeel dit jaar achterblijft bij sectorgenoten, ondanks de recente rally in de lithiumprijzen die zeer gunstig zullen zijn voor de winsten in 2022. ING verwacht dat het aandeel een inhaalslag zal maken, waarbij de beleggersdag op 11 januari een positieve aanjager van de koers kan zijn.

Alfen daalde met 2,8 procent.

In de AScX verloor CM.COM 1,5 procent, terwijl Accell juist 2,1 procent steeg. Ook voor Accell was er een koersdoelverhoging. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 47,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Frank Claassen blijft positief over de groeivooruitzichten op middellange termijn, gezien de structurele groeitrends in de Europese fietsindustrie.

Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot 10,5 procent omhoog. Onward heeft het maximum aantal inschrijvingen van 65 proefpersonen bereikt in de Up-LIFT studie naar de ARC-therapie voor mensen met een dwarslaesie.