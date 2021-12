Degroof Petercam verhoogt koersdoel Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor Accell verhoogd van 47,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Frank Claassen blijft positief over de groeivooruitzichten op middellange termijn, gezien de structurele groeitrends in de Europese fietsindustrie. Op korte termijn zullen tekorten, hoge grondstofprijzen en de coronacrisis nog wel een negatieve impact hebben, waarschuwde Claassen. Na een koerssprong van meer dan 20 procent na de laatste handelsupdate vorige week vrijdag, is de analist van mening dat in de huidige waardering van het aandeel al de verbeterde vooruitzichten in een onzeker klimaat zijn ingeprijsd. Claassen ziet beperkte aanjagers in de komende maanden, waardoor een Houden advies volgens hem gerechtvaardigd is. Het aandeel Accell steeg vrijdag met 1,3 procent tot 44,05 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.